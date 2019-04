Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallverursacher ohne gültigen Führerschein unterwegs

Burbach (ots)

Am Dienstagabend(29.04.2019) ist es um 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein 31-Jähriger Mazdafahrer fuhr auf der L531 in Richtung Burbach. Beim Abbiegen auf die Jägerstraße übersah er einen in Richtung Würgendorf fahrenden Audifahrer. Sie stießen zusammen und dabei verletzte sich der 33-Jährige Audifahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden an den beiden Autos wird auf 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 31-Jährige lediglich über einen lettischen Lernführerschein verfügte. Mit diesem darf er in Deutschland kein Auto im Straßenverkehr bewegen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

