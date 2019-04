Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wohungstür und Badtür eingetreten

Bad Laasphe (ots)

In einem Mietshaus in der Sebastian-Kneipp-Straße ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen. In der Tatzeit von Samstag auf Sonntag(28.04.2019) trat ein Unbekannter die Wohnungstür sowie die Badezimmertür ein. Ob der oder die Einbrecher Beute machten ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der an den Türen entstandene Schaden liegt bei circa 300 Euro. Hinweis nimmt die Kriminalpolizei Bad Berleburg entgegen (02751-9090.

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

