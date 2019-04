Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Randalierer beschädigt Autos

Kreuztal (ots)

In der Sonntagnacht ist es in Kreuztal zu Vandalismus an geparkten Pkw gekommen. In der Dörrwiesenstraße riss in der Sonntagnacht(28.04.2019) ein Unbekannter an drei Autos die Außenspiegel ab. Anschließend entfernte er sich in Richtung Flurenwende und Ernsdorfstraße. Nach ersten Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Täter um einen 170-175 Zentimeter großen Mann. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer teils orangenen Kapuze. Die Kriminalpolizei Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02732-9090.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271-7099-1114

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

