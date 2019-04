Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Beamer aus Keller geklaut

Siegen- Weidenau (ots)

In der Zeit von Freitag bis Donnerstag (25.04.2019) ist ein Dieb in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Wilhelm-von-Humbold-Platz eingedrungen. Dort brach er den Keller eines Hausbewohners auf. Ersten Erkenntnissen nach stahl der Einbrecher einen Beamer im Wert von circa 150,-Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

