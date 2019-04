Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wartende Autos nicht bemerkt

Siegen (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.04.2019) ist es zu einem Unfall mit einer Verletzten Autofahrerin gekommen. Auf der Kreuzung Birlenbacher Straße/ Am Kirschbäumchen krachte ein 40-Jähriger Renaultfahrer in den wartenden Fiat einer 61- Jährigen. Der Fiat rutsche dadurch in den ebenfalls wartenden Volkswagen einer 50-jährigen . Die Fiatfahrerin wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den drei Autos entstand ein Schaden von rund 8.000,- Euro. Ein Abschleppdienst entfernte die Unfallwagen von den Straße.

