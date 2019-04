Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher versuchten Haustür aufzuhebeln

Siegen- Weidenau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag(28.04.2019) ist es zu einem versuchten Einbruch gekommen. Unbekannte Einbrecher versuchten die Haustür zu einem Einfamilienhaus in der Schmiedestraße aufzuhebeln. Die Diebe scheiterten am massiven Türrahmen und ließen von ihrer Tat ab. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 in Siegen entgegen (0271-7099-09.

