Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrerin nach Sturz verletzt

Wilnsdorf (ots)

Am Samstagnachmittag(27.04.2019) gegen 13:45 Uhr ist eine 56-Jährige Motorradfahrerin bei Regen gestürzt. In einem Kreisverkehr auf der L722 in Richtung Wilden verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich am Rücken, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Durch den Unfall war die Straße zeitweise gesperrt, ein Abschleppdienst räumte die Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.

