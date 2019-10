Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Eichholz. Bargeld aus Zigarettenautomaten gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag öffneten Unbekannte einen Zigarettenautomaten gewaltsam in der Rödlinghauser Straße. Die Täter übten massive Gewalt auf den Automaten aus und verursachten erheblichen Sachschaden. So gelang es den Tätern die Geldkassette aus dem Automaten komplett zu entwenden. Wie viel Bargeld sich darin befand, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in diesem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell