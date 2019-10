Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher in Detmold unterwegs.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag unberechtigt Zutritt zu zwei Gebäuden. In ein Blumengeschäft, innerhalb eines Einkaufscenters, in der Ernst-Hilker-Straße gelangten die Täter auf bislang nicht geklärte Weise. Sie brachen einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Dabei verursachten die Einbrecher hohen Sachschaden. Durch das Einschlagen eines Fensterglases gelangten Unbekannte in ein Bürogebäude im Hansaweg. Ob die Täter Beute machten, steht bislang nicht fest. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Kripo Detmold, unter der Telefonnummer 05231/6090, zu melden.

