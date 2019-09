Polizeipräsidium Heilbronn

Dimbach: An geparktem Auto hängengeblieben

An einem anderen Fahrzeug blieb am frühen Dienstagmorgen ein Audi-Fahrer in Dimbach hängen. Der 27-Jährige befuhr gegen 3 Uhr die Willsbacher Straße ortseinwärts. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr er gegen einen am Straßenrand geparkten Hyundai. An beiden beteiligten Pkws entstand ein Schaden von insgesamt 9.000 Euro.

Öhringen: Vorfahrtsverletzung

Zu einem Unfall kam es Montagvormittag in Öhringen. Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer fuhr gegen 10 Uhr die Uhlandstraße in Richtung Hunnenstraße. Obwohl er dort Vorfahrt hatte, versuchte eine aus dem Nussbaumweg kommende 28-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An jedem der Fahrzeuge entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro.

