Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190916-2: Pedelec-Fahrer stürzte schwer - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntag (15. September) hat ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Sturz schwere Verletzungen erlitten.

Der 55-Jährige fuhr gegen 17:30 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Ludwig-Jahn-Straße. Bereits im Kreisverkehr an der Ecke zur Kurfürstenstraße kam er erstmals zu Fall. Er schaffte es aber wieder unverletzt auf sein Rad zu steigen und setzte seine Fahrt fort. Nachdem er den Kreisverkehr in Richtung Ludwig-Jahn-Straße verlassen hatte, touchierte er eine Gehwegkante. Dadurch verlor er erneut die Kontrolle und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Uniklinik gebracht. Da der Verletzte nach Alkohol roch, entnahm ihm in der Klinik ein Arzt eine Blutprobe. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell