Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Fahrer bei Alleinunfall verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (14. September) kam es auf der K19 in Höhe des Wasserwerks in Sindorf zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Gegen 22:39 Uhr befuhr ein 26-jähriger Düsseldorfer mit seinem Auto die K19 aus Richtung Bergheim-Ahe kommend in Richtung Kerpen-Sindorf. Er gab an, dass er im Bereich einer leichten Linkskurve mit seinem PKW von der Straße abkam. Danach rollte er etwa 70 Meter über ein Feld, durchbrach einen Zaun und stieß mit einem dahinter stehenden Bagger zusammen. Auf der Fahrbahn konnten durch die Polizeibeamten im Bereich der Kurve Driftspuren festgestellt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde der allein im Auto sitzende Fahrer leicht verletzt. Das Auto des Düsseldorfers wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell