Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190913-3: Kontrollen von Lkw/Bilanz des Aktionstags - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises hat sich am Donnerstag (12. September) an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" beteiligt und diverse Verstöße geahndet.

Die Beamten kontrollierten im Tagesverlauf 42 Lkw. Sie sprachen elf Verwarnungsgelder aus, fertigten sechs Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen mangelnder Ladungssicherung, schrieben vier Meldungen an die Berufsgenossenschaft Verkehr wegen Mängeln an der Ladebordwand, ahndeten einen Geschwindigkeitsverstoß (24 km/h zu schnell) und monierten eine Überladung. Bei der Kontrolle eines Kleintransporters auf der L 496 in Frechen fanden die Polizisten mithilfe eines Rauschgiftspürhundes Drogen. Den 34-jährigen Fahrer nahmen sie aufgrund des Verdachts des Drogenkonsums mit auf eine Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Unterstützt wurde die Polizei bei dem Einsatz durch Kräfte des Zolls, Mitarbeitern der DEKRA sowie der Bezirksregierung Köln. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell