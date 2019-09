Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190913-2: Alkoholisierter Autofahrer hatte offenen Haftbefehl - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am Donnerstag (12. September) einen 28-jährigen Autofahrer festgenommen.

Die Polizisten hielten den Autofahrer gegen 10:30 Uhr auf der Römerstraße an. Da sie in der Atemluft des 28-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen, machten sie einen Schnelltest. Dieser ergab einen Wert von 2,08 Promille. Gegenüber den Polizisten gab der Autofahrer an, einige Flaschen Bier getrunken und vor ein paar Tagen auch Cannabis konsumiert zu haben. Zwecks einer Blutprobenentnahme brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Im Laufe des Einsatzes stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den 28-Jährigen ein offener Haftbefehl bestand. Noch am selben Tag führten sie ihn einer Justizvollzugsanstalt zu. Außerdem entzogen ihm die Beamten den Führerschein. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell