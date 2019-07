Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizeibeamter bei Angriff verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 57-jähriger Polizeibeamter ist am Dienstagnachmittag (16.7.) bei einer Widerstandshandlung verletzt worden. Eine Behandlung im Krankenhaus war erforderlich. Er ist aktuell nicht dienstfähig. Der Bezirksbeamte wollte an einer Beschwerdestelle (Schulhof der GGS Pesch, Charlottenstraße) eine Personengruppe (vier junge Männer) überprüfen. Es lag der Verdacht vor, dass sie aktuell mit Rauschgift hantierten. Sofort ergriff der erste junge Mann die Flucht. Dann rempelten ihn ein zweiter und dritter Mann an und rannten auch weg. Unmittelbar danach griff der zurückgebliebene vierte Mann den Beamten an, als dieser ihn gerade aufgefordert hatte, seine bislang verborgenen Hände zu zeigen. In der folgenden heftigen körperlichen Auseinandersetzung wurde der Polizeibeamte verletzt. Der Angreifer konnte schließlich auch flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: 16-22 Jahre alt, ca. 185-190cm groß, schlank, dichtes schwarzes nach hinten gegeeltes Haar, schmales Gesicht, Deutscher ; Bekleidung: schwarze Jogginghose, dunkelgrünes, langärmeliges Sweatshirt, führte Eine Tasche mit. Das Sweatshirt wurde bei der Auseinandersetzung beschädigt. Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Telefon: 02161-29-0 (wr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell