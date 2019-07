Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Feuer auf einem Feld/Straßensperrung

Lengerich (ots)

Am Poolweg ist ein landwirtschaftliches Fahrzeug auf einem Feld in Brand geraten. Das Feuer hat sich auf das Feld ausgeweitet. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Der Poolweg ist derzeit in dem Bereich gesperrt, und zwar zwischen den Straßen Am Niederfeld und Am Wiesenrand.

