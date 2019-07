Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Rheine (ots)

Am frühen Montagnachmittag (21.07.2019) hat sich an der Kreuzung Osnabrücker Straße/Russenweg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitt eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau ins Osnabrücker Klinikum. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 70-jähriger LKW-Fahrer auf der Osnabrücker Straße in Richtung Rheine. Beim Abbiegen nach rechts auf den Russenweg kam es zur Kollision mit der Zweiradfahrerin aus Rheine, die weiter in Richtung Innenstadt fahren wollte. Der Fahrer des Sattelzuges erlitt einen Schock.

