Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versammlungsaufzug in der Innenstadt von Detmold.

Lippe (ots)

Donnerstagabend versammelten sich gegen 18 Uhr etwa 180 Personen am Bahnhof von Detmold, um gegen den Krieg in Syrien zu demonstrieren. Gegen 18:30 Uhr machten sich die Versammlungsteilnehmer auf den Weg durch die Innenstadt. Der Zug ging über die Hermannstraße, die Bismarckstraße, das Rosental, die Lange Straße und den Bruchberg zurück zur Hermannstraße und dann zum Bahnhof. Dabei kam es lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach einer Abschlusskundgebung am Bahnhof löste sich die zu jeder Zeit friedliche Veranstaltung gegen 19:30 Uhr auf.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell