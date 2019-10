Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher bringen Hocker mit.

Am Wochenende stiegen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Elisabethstraße ein (wir berichteten am 22. Oktober 2019). Die Täter stahlen eine Geldkassette und ein Mobiltelefon. Vermutlich um durch ein Fenster klettern zu können, brachten die Täter sich einen hohen Hocker mit. Den Hocker ließen sie anschließend am Tatort stehen. Woher sie ihre Einstieghilfe hatten, ist bislang ungeklärt. Das Kriminalkommissariat 2 fragt daher: Wer kann Hinweise auf die Herkunft geben oder wer hat Personen gesehen, die das Sitzmöbel nachts durch die Stadt getragen haben? Ihre Hinweise können Sie telefonisch unter 05231 / 6090 mitteilen.

