Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte brechen Auto auf und bauen Fahrzeugteile aus

Trier (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen vergangenem Sonntag, 20. Oktober, und Dienstag, 22. Oktober, einen blauen BMW auf dem Parkplatz der BBS in der Trierer Langstraße aufgebrochen und Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei haben die Täter zwischen Sonntag, 16.30 Uhr und Dienstag, 15.25 Uhr die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und sind so in den BMW gelangt. Hier bauten sie das Lenkrad, den Schaltknauf, mehrere Zierblenden aus Karbon und das Navigationsgerät ab und entwendeten zudem eine Sonnenbrille der Marke Ray Ban. Bei den entwendeten Fahrzeugteilen handelt es sich um BMW-Sport-Zubehörteile.

Hinweise zu dieser Tat oder dem Verbleib der markanten Zubehörteile werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2255 oder 0651/9779-2290.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-1022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell