Polizei Hagen

POL-HA: Holzhütte in der Grimmestraße abgebrannt

Hagen (ots)

Am Montag, 26. August, gegen 2 Uhr, brannten eine Holzhütte, ein angrenzender Zaun, eine Gartenhütte und ein in der Nähe abgestellter Opel in der Grimmestraße. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Flammen auf ein Wohnhaus in der Vereinsstraße übergreifen, räumte die Polizei die Wohnungen vorsorglich. Die Feuerwehr löschte die Brände. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell