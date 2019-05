Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin durch drehenden Bagger in Straßenbaustelle verletzt

Delbrück (ots)

(khp) In der Großbaustelle entlang der Lipplinger Straße wurde am vergangenen Freitag eine Fußgängerin beim Drehvorgang eines Baggers leicht verletzt.

Die 52- jährige Frau ging um 15.10 Uhr auf dem rechten Fußweg der Lipplinger Straße in Richtung Thülecke. Ein 59-jähriger Baggerfahrer arbeitete zeitgleich mit einem 17Tonnen Radbagger am rechten Fahrbahnrand. Während eines Drehvorganges schwenkte das Heck des Baggers über den Gehweg und stieß gegen den Oberkörper der Fußgängerin. Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht und dort ambulant versorgt.

