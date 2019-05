Polizei Paderborn

POL-PB: Freitag,den 03.05.2019 Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Paderborn-Elsen, Elser Kirchstraße (ots)

Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 21-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Opel Corsa von einer Garagenzufahrt auf die Fahrbahn der Elser Kirchstraße zu fahren. Da seine Sicht nach rechts durch eine Hecke beeinträchtigt war, tastete er sich mit Schrittgeschwindigkeit in die Elser Kirchstraße hinein. Als der Fahrer dann eine von rechts kommende fahrende 59-jährige Fahrradfahrerin erkannte, hielt er sein Fahrzeug an. Die auf der Elser Kirchstraße befindliche Radfahrerin erkannte den PKW zu spät, kollidierte mit dem Vorderrad gegen die rechte PKW-Front und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich eine Verletzung an der Stirn zu und suchte zur ambulanten Behandlung einen Arzt auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 250 EUR.

