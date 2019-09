Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: mutwillige Sachbeschädigung an Bagger

Nassau (ots)

In der Zeit vom 02. auf den 03.09.19 wurde an einem in Nassau, Industriegebiet Koppelheck abgestellten Bagger durch bisher unbekannte Täter die Scheiben eingeschlagen, bzw. eingeworfen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 EUR. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Ems.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell