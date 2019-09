Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Marienberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 04.09.2019, 17.45 Uhr, ereignete sich auf der B 414 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 79-jährige Fahrer eines VW befuhr B 414 in Fahrtrichtung Hof und wollte auf die Kreisstraße 60 in Richtung Nisterau abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 37-jährigen Kradfahrer, der bei dem Versuch auszuweichen stürzte. Der 37-Jährige musste mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Siegen geflogen werden.

