Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Müschenbach - Unbekannter beschädigt Pkw

Müschenbach (ots)

Am gestrigen Morgen, 04.09.2019, in der Zeit zwischen 09.50 h und 10.15 h, hatte der Mitteiler seinen Pick-up auf dem Parkplatz des Bäckers in Müschenbach abgestellt. In diesem Zeitraum schlug der Täter mit seiner Hand gegen den hinteren Kotflügel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0 zu melden.

