Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Wirges (ots)

Am 04.09.2019, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:20 Uhr parkte eine junge Frau ihren PKW Opel Astra auf dem Theodor-Heuss-Ring in Wirges, gegenüber der Hausnummer 11, in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand. Bei ihrer Rückkehr zum Pkw stellte sie eine Beschädigung im Bereich der Fahrertür und vorderem Kotflügel fest. Der Unfallverursacher wendete möglicherweise mit seinem Fahrzeug in der Hofeinfahrt der Hausnummer 11 und touchierte hierbei den geparkten Opel Astra. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an Polizeiinsp. Montabaur: 02602-9226-0

