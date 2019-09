Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfallörtlichkeit gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr, fuhr ein 74-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Ickerner Straße in Waltrop. Hier verlor er aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem unbekannten Gegenstand oder einem geparkten Fahrzeug. Der Mann entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit und konnte später nicht mehr angeben, wo genau der Zusammenstoß stattgefunden hat. An dem Auto des Unfallverursachers entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Das zuständige Verkehrskommissariate bittet um Hinweise, wo die Unfallörtlichkeit gewesen ist (Telefon: 0800 2361 111).

