POL-RE: Haltern am See: Einbrüche

Haltern am See

Am Mittwoch, zwischen 09:40 Uhr und 16:30 Uhr, haben unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Bahnweg eingeschlagen. Durch die Öffnung im Fensterglas wurde anschließend der Türhebel umgelegt. Aus dem Haus wurden Bargeld, ein Laptop, ein Tablet und Schmuck entwendet. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung.

Haltern am See

Am frühen Donnerstagmorgen (gegen 02:30 Uhr) haben unbekannte Täter mit einem Gullideckel die Glastür zu einem Kiosk an der Rekumer Straße eingeworfen. Eine Zeuge hatte einen Knall gehört, zeitgleich löste in dem Kiosk Alarm aus. Die Täter flüchteten mit Zigaretten als Beute in unbekannte Richtung. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Um Hinweise zu den Sachverhalten bittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

