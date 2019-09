Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Sicherheitstür verhindert Einbruch

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Zwischen Samstagmittag und Dienstagnachmittag versuchten unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Korzmannstraße zu gelangen. An der Hauseingangstür waren Hebelmarken zu erkennen. Die Täter scheiterten letztendlich daran, dass es sich um eine spezielle Sicherheitstür handelt. Sie gelangten nicht ins Haus und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Sichern Sie Ihr Zuhause zusätzlich ab, um es Täter so schwer wie möglich zu machen bei Ihnen einzubrechen. Tipps und Hinweise bekommen Sie in Recklinghausen beim Kriminalkommissariat für Prävention. Einen Termin können Sie unter der Telefonnummer 02361 - 55 33 44 absprechen.

