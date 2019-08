Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter räuberischer Erpressung

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Montag (29.04.) spielte ein unbekannter Tatverdächtiger an einem Spielautomat der Spielothek Jackpot in Rheda-Wiedenbrück. Gegen 19:53 Uhr begab er sich zum Tresen der Spielothek hinter dem zu diesem Zeitpunkt die Mitarbeiterin ihren Dienst versah. Er trat hinter den Tresen, packte die Zeugin an den Oberarm, drückte sie mit dem Rücken zur Kasse und forderte sie dabei auf, ihm sein Geld wieder zu geben. Erst als weitere Gäste der Zeugin zur Hilfe kamen, ließ der unbekannte Tatverdächtige von ihr ab und verließ, ohne Geld zu erhalten, die Spielothek.

Zu diesem Sachverhalt sind Lichtbilder für eine Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht worden. Diese können hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/rheda-wiedenbrueck-versuchte-raeuberische-erpressung

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

