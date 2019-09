Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruchsversuch - hoher Sachschaden

53881 Euskirchen-Wißkirchen (ots)

Einen Sachschaden in mittleren vierstelligen Euro-Bereich verursachten Diebe bei einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Trotzenberg".

Nach seiner Urlaubsrückkehr hatte der Eigentümer Sonntagmitttag (14 Uhr) an vier verschiedenen Stellen (Kellertür, Küchenfenster, Terrassentür und Kellerfenster) erhebliche Einbruchspuren festgestellt. Die Diebe waren offensichtlich nicht ins Gebäude gelangt. Sie verursachten aber einen erheblichen Sachschaden.

