Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zusammenstoß im Einmündungsbereich Grenzmarkstraße/Danziger Straße

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 15.40 Uhr, wollte eine 26-jährige Autofahrerin aus Datteln von der Danziger Straße nach links in die Grenzmarkstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 78-jähriger Autofahrer, auch aus Datteln, auf der Grenzmarkstraße und wollte nach rechts in die Danziger Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich stießen beide Autos zusammen. Die hochschwangere 26-Jährige wurde vorsorglich zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hier wurde sie stationär aufgenommen. Bei dem Unfall entstand 3.000 Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

