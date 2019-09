Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Überfall auf Supermarkt

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter männlicher Täter lauerte am Mittwochabend nach Geschäftsschluss (22:15 Uhr) den Mitarbeitern eines Supermarktes an der Fritz-Eggeling-Allee auf. Er zwang drei Angestellte, unter Vorhalt einer Pistole, den Laden erneut zu betreten. Anschließend forderte er die Herausgabe von Bargeld. Das Geld wurde in einem kleinen dunklen Rucksack verstaut. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Es wurde niemand verletzt. Der Täter konnte von den Mitarbeiterinnen beschrieben werden. Zusammenhänge zu Überfällen im Raum Dorsten in der Vergangenheit werden geprüft.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 180cm groß, auffällig schlank, 30-35 Jahre alt, braune Augen mit auffallend dunklen Augenringen, markante spitze Nase, Oberlippenbart (Flaum), feminine schmale Gesichtszüge, schwarze Stoffturnschuhe, dunkelblaue Jeans, schwarze Reißverschlussjacke mit Kapuze, Sturmhaube.

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen