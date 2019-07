Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in einer Ölpresse

Krefeld (ots)

Zur Zeit ist die Feuerwehr Krefeld bei der Firma Cargill an der Düsseldorfer Straße im Einsatz. Dort war es am Nachmittag aus ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand in einer Ölpresse zur Maiskeimölgewinnung gekommen. Die Anlage war zu diesem Zeitpunkt wegen Wartungsarbeiten nicht in Betrieb. Es brannten Maiskeime, die sich noch in der Anlage befanden. Die Anlage wurde in Zusammenarbeit mit der Betriebsfeuerwehr der Firma Cargill gekühlt. Zur Zeit werden weitere Löschmaßnahmen vorbereitet, um die letzten Brandnester abzulöschen.

Ausserhalb des Werkes war nur kurzzeitig eine leichte Rauchentwicklung sichtbar. Eine Gefährdung von Anwohnern und Mitarbeitern kann ausgeschlossen werden. Es wurde niemand verletzt.

Die Wachen der Berufsfeuerwehr werden von der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

