Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Körperverletzung und Bedrohung - Junger Mann mit Messer bedroht

Unna (ots)

Am Samstagmorgen, den 01.06.2019 haben ein 18- und 19-jähriger Mann aus Unna gegen 00.45 Uhr vor einer Bar in der Bahnhofstraße, in der Nähe des Königsborner Tores gestanden. Eine Gruppe von fünf Personen, vier Männer und eine Jugendliche kamen auf die beiden zu und machten diese nach deren Aussagen an. Als der 19-jährige nach dem Grund fragte, bekam er von einem 21-jährigen Mann aus Unna sofort einen Schlag ins Gesicht. Dieser zog anschließend ein Messer und bedrohte die Beiden. Danach entfernte sich die Gruppe in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Am Kreishauskreisel konnten die Fünf von der Polizei angetroffen werden. Da der 21-jährige Anstalten machte zu flüchten, wurden ihm kurzfristig Handfesseln angelegt. Das Messer, das durch die Geschädigten wiedererkannt wurde, fand ein Zeuge auf dem Fluchtweg und übergab es der Polizei. Nach Feststellung der Personalien und Sicherstellung des Messers wurden die alkoholisierten Personen entlassen.

