Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrerin verletzt- Sattelzug fuhr weiter

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag an der Ecke Breite Güntke/Pagenstecherstraße ereignete. Ein Sattelzug mit ausländischem Kennzeichen fuhr gegen 14.30 Uhr auf dem Rechtsabbiegerfahrstreifen der Breiten Güntke, um nach rechts auf die Pagenstecherstraße in Richtung stadtauwärts abzubiegen. Als der Lkw auf die Ampelanlage zusteuerte, kam er zu weit nach rechts herüber und touchierte eine auf dem Radfahrstreifen befindliche 16-jährige Jugendliche. Die junge Frau stürzte vom Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie später ins Krankenhaus. Der Fahrer oder die Fahrerin des Sattelzuges hielt nach dem Vorfall nicht an und bog nach rechts auf die Pagenstecherstraße ab. Zu dem Lkw kann gesagt werden, dass der weiße Auflieger zumindest an der rechten Seite mit dem Bildnis einer nackten Frau versehen war. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

