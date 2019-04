Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Sandkuhlengelände in Ueffeln von Dieben heimgesucht

Bramsche (ots)

Unbekannte begaben sich am frühen Donnerstagmorgen (04 Uhr) auf das Gelände einer Sandkuhle in Ueffeln (Wiemelsboll). Dort brachen sie ein Werkstattgebäude auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 05461/915300 bei der Polizei in Bramsche.

