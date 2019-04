Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Räderdiebstahl auf Firmengelände

Bad Laer (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag über den Zaun auf das Gelände eines Malerbetriebes an der Straße Up De Heuchte geklettert und haben von einem Anhänger zwei Räder mit der Reifengröße 195/50 abmontiert. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05424-8831.

