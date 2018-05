POL-BO: Blitzeinbruch: Täter zerstören Ladentür mit Kleinwagen - Zeugen gesucht

Blitzeinbruch: Nachdem die Täter die Ladentür mit einem Kleinwagen zerstört hatten, brauchten sie gerade einmal zwei Minuten, bis sie mitsamt ihrer Beute flüchteten. Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Nur zwei Minuten hat der Einbruch auf ein Elektronikgeschäft in der Bochumer Fußgängerzone gedauert. Mithilfe eines Kleinwagens hatten Kriminelle die Eingangstür zerstört - und beträchtlichen Schaden angerichtet.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des Maifeiertags auf der Kortumstraße, Ecke Bongardstraße. Gegen 4 Uhr rammten die Täter mit dem gestohlenen Wagen die Glastür, die daraufhin zu Bruch ging. Laut Zeugenaussagen brauchten die Täter gerade einmal zwei Minuten, bis sie das Geschäft mitsamt ihrer Beute - hochwertige Notebooks und Mobiltelefone - wieder verließen. Offenbar mit einem zweiten Auto flüchteten sie anschließend in Richtung Große Beckstraße. Die Ermittlungen dauern an.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

