POL-BO: Spektakulärer Unfall auf Bochumer Tankstellengelände

Bochum (ots) - Zu einem nicht alltäglichen Unfall mit glimpflichen Ausgang ist es in der Nacht zum 1. Mai in Bochum gekommen. Ein weißer BMW wurde von einer nicht unerheblich alkoholisierten 20-jährigen Fahrzeugführerin gegen Mitternacht in den Verkausfraum der Aral-Tankstelle am Castroper Hellweg gesteuert. Die Fahrerin war ersten Ermittlungen zufolge mit zwei weiteren Frauen sowie einem anderthalbjährigen Jungen von Niedersachsen nach Bochum gefahren.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen der Direktion Verkehr beim PP Bochum dauern hierzu an.

