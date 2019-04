Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht auf dem Gelände der Halle Gartlage

Osnabrück (ots)

Der Fahrer eines grauen Mercedes stellte sein Auto am späten Sonntagabend (23.30 Uhr) auf dem Gelände der Halle Gartlage (Schlachthofstraße) unbeschädigt ab. In der Zeit bis Montagmorgen (08.30 Uhr) stieß ein Unbekannter gegen den Mercedes und verursachte an der linken Fahrzeugseite einen nicht unerheblichen Schaden. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, der vermutlich mit einem größeren, weißen Fahrzeug unterwegs war, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen des Unfalls, aber auch der Verursacher, werden gebeten, sich mit der Osnabrücker Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon 0541/327-2215.

