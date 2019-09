POL-RE: Recklinghausen: Müllcontainer an Schule abgebrannt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Mittwoch, gegen 19:15 Uhr, haben unbekannte Täter einen Müllcontainer auf einem Schulgelände an der Maybachstraße angezündet. Der Container brannte in voller Ausdehnung und musste durch die Feuerwehr Recklinghausen gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Ebenfalls wurde niemand verletzt.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das zuständige Fachkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

