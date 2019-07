Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Frontalzusammenstoß durch Ablenkung

Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Sonntag in Ulm. Der vermeintliche Verursacher soll das Radio bedient haben.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sei gegen 12.15 Uhr ein Autofahrer in der Stuttgarter Straße Richtung Hauptfriedhof unterwegs gewesen. Weil er das Radio bedient haben soll, sei der 53-Jährige kurz vor der Eisenbahnbrücke mit seinem Mercedes auf die Gegenspur geraten. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Dessen 24-jähriger Fahrer, die Beifahrerin und der Mercedes-Fahrer erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle drei in Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Mercedes auf 25.000 Euro und am VW auf 20.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Bereits bei Tempo 50 bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt.

++++1221887

Martina Spöttl / Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.ppk@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell