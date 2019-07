Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Grüngut in Flammen

Vermeintlich falsch entsorgte Grillkohle führte am Sonntag in Blaubeuren zu einem Flächenbrand.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr rückten Angehörige der Feuerwehr in den Reiherweg aus. Dort waren auf rund zehn Quadratmetern Grüngutabfälle in Brand geraten, die sie löschten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Anwohner in diesem Bereich Grillkohle entsorgt. Offensichtlich war die noch heiß, sodass sich das Grüngut entzündete.

Tipps zum Schutz vor den Brandgefahren beim Grillen gibt es beim Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg unter https://www.fwvbw.de/fuer-ein-sicheres-grillvernuegen

