POL-UL: (BC) Laupheim - Gegenverkehr gerammt

Ein Leichtverletzter und rund 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Montag bei Laupheim.

Gegen 11.15 Uhr war ein 66-Jähriger von Mietingen in Richtung Baustetten unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Mann mit seinem Dacia aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenspur und in den linken Grünstreifen. Beim Gegenlenken stieß der Seat mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Dessen 55-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Dacia-Fahrer blieb unverletzt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an beiden Autos auf rund 15.000 Euro. Die Strecke war etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

