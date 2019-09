Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 15-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 19:30 Uhr, fuhren ein 64-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen und ein 15-jähriger Fahrradfahrer aus Herten in gleicher Richtung auf der Bahnhofstraße. Als der Autofahrer nach rechts auf den Gehweg fuhr, berührte er mit seinem Fahrzeug das Fahrrad des 15-Jährigen. Der Radfahrer fuhr in der Folge gegen einen Ampelmasten. Er klagte über leichte Schmerzen, eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand nur sehr geringer Sachschaden (ca. 50 Euro).

