POL-BOR: Stadtlohn - Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 47-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn erlitten. Der Stadtlohner war gegen 14.30 Uhr auf der Vredener Straße in Richtung Grabenstraße unterwegs. Als ein 66 Jahre alter Stadtlohner aus einer Einfahrt nach links in die Vredener Straße einbog, übersah er den von rechtskommenden Pkw des 47-Jährigen. Es kam zur Kollision. Der entstandene Schaden beträgt circa 5.000 Euro.

