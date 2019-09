Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus: Unter Drogen am Steuer

Ahaus (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen war ein Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch in Ahaus unterwegs. Die Polizei kontrollierte den 38-Jährigen auf dem Adenauerring. Ein Drogenvortest schlug positiv auf den Wirkstoff Kokain an. Zudem fanden die Beamten bei dem 33 Jahre alten Beifahrer drei Joints. Ein Arzt entnahm dem Fahrer auf der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Polizeibeamten leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein und untersagten die Weiterfahrt. Dem Beifahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Schmuggels von Cannabis.

