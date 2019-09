Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Nachtrag zur Meldung "Imbiss-Mitarbeiterin angegangen" vom 15.09.2019

Raub war nur ausgedacht

Legden (ots)

Als frei erfunden herausgestellt hat sich der angebliche Raub in einem Imbiss am Donnerstag, 12. September 2019, in Legden. Den ermittelnden Beamten des Kriminalkommissariats in Ahaus waren Zweifel an der Darstellung gekommen, die die Mitarbeiterin des betroffenen Imbissbetriebs gegenüber der Polizei gegeben hatte. Sie konfrontierten die 49-Jährige in ihrer Vernehmung mit den Ungereimtheiten und Widersprüchen, die sich für die Beamten ergeben hatten. Die Frau gestand daraufhin, sich den Raub aus persönlichen Gründen ausgedacht zu haben. Damit hatte sie davon ablenken wollen, dass sie bei ihrer Arbeit einen Ofen beschädigt hatte. Die 49-Jährige sieht sich nun einer Strafanzeige wegen Vortäuschens einer Straftat gegenüber.

